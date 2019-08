Polemica sul cambio di programmazione di Gone su Rete4 | gli episodi del 12 agosto in onda

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 12 agosto 2019) Dopo una settimana dal debutto,suha già dovuto subire undi. La scorsa settimana vi abbiamo riportato che la rete Mediaset ha deciso di spostare la serie crime in secserata, se non in tarda notte. Una messa inche ha scatenato diverse polemiche, soprattutto perché il prime time è stato dedicato a un ciclo di film estivi, preceduti dal programma Stasera Italia Estate. Il nuovo orario disuè certamente scomodo per coloro che l'indomani devono alzarsi presto e non vogliono perciò restare svegli fino all'una di notte. A quanto pare laresterà così invariata fino al finale di stagione, che dovrebbe andare inil 26, salvo variazioni. Stasera, 12, si parte dall'o 1x07 dal titolo Non andare via, ecco la trama: Quando moglie e marito vengono rapiti mentre si trovano in campeggio, Kick è costretta ...

stanzaselvaggia : Posto su Instagram la foto di un locale milanese con degli ulivi sul terrazzo. La polemica in corso è: ma andare in… - CarlottaFerlito : allora raga non per fare la polemica però siamo d’accordo che sul treno ci si voglia rilassare e non ascoltare i ca… - RadioRadicale : #DiBattista tira in ballo la convenzione con #RadioRadicale nella polemica sul giro in moto d'acqua del figlio di… -