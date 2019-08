Il numero di persone morte per il tifone Lekima in Cina è salito a 45

Il numero delle persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 18 : Almeno 18 persone sono morte nella provincia cinese di Zhejiang, a sud di Shanghai, a causa del tifone Lekima, che è arrivato sabato mattina in Cina dopo avere colpito Taiwan; altre 14 persone risultano disperse. Le morti, ha detto la

Maltempo Lombardia - piena improvvisa del fiume Serio : numerose persone rimaste bloccate : L’improvviso innalzamento delle acque del fiume Serio, a causa delle piogge in alta valle, ha messo in difficoltà vari bagnanti che oggi pomeriggio si trovavano in acqua in vari tratti del fiume e che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, con gommoni, autoscale ed elicottero. A Vertova, in provincia di Bergamo, sono stati recuperati cinque ragazzi rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al fiume. Ad Alzano Lombardo due gruppi di ...

Vicenza : caldo - attivo il numero telefonico per anziani e persone sole : Vicenza, 22 lug. (AdnKronos) – In previsione dell’ondata di caldo che raggiungerà Vicenza nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale ricorda che è attivo il numero 0444221020, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7 alle 22, fino al 31 agosto. E’ rivolto in particolare ad anziani e adulti che vivono da soli e che si trovano in stato temporaneo di disagio, nell’ambito del progetto Estate sicura promosso ...

C’è un numero preoccupante di persone in Europa che mettono in dubbio la sicurezza dei vaccini : É oggi in pubblicazione “Wellcome Global Monitor”, il primo rapporto internazionale che misura la fiducia nella scienza su un campione 140.000 persone, di 15 e più anni, in oltre 140 paesi. Un focus di particolare interesse si concentra sulla fiducia nei vaccini nei paesi ad alto reddito: più di tre quarti della popolazione mondiale concorda sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini. Il dato più singolare è riferito all’Europa: circa un ...

FAO : numero record di persone esposte a grave carenza di cibo in Sud Sudan : Il numero di persone con grave carenza di cibo in Sud Sudan è più alto che mai, hanno segnalato oggi tre agenzie delle Nazioni Unite. Secondo l’aggiornamento della Scala di Classificazione integrata della sicurezza alimentare (IPC) rilasciato oggi dal governo del Sud Sudan in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ...