Icardi e Dybala serve svolta | Lozano al Napoli

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 13 agosto 2019) Piu' che calciomercato, una partita a scacchi. Dove, al posto di torri e alfieri, ci sono i nomi di Mauro, Paulo, Edin DZEKO, Gonzalo HIGUAIN, e con l'incognita di re NEYMAR che potrebbe mettere a soqquadro il calcio europeo, scatenando un effetto domino e finanziario senza precedenti. Intanto, in attesa di trovare finalmente la quadra per l'attaccante bosniaco della Roma, l'Inter sta per chiudere per PERISIC che ha svolto le visite col Bayern e ha ceduto il giovane COLIDIO al Sint-Truiden. Le prossime 48 ore saranno probabilmente decisive per avere un quadro piu' definito delle trattative che, novita' dell'ultim'ora, vedrebbe un'possibilista' per la pista Roma, anche se ilnon 'molla', puntando sulle carte Ancelotti e Champions.Andasse invece in porto l'operazione con la Roma (con DZEKO e un robusto conguaglio, nell'ordine dei 35-40 mln, all'Inter), il ...

FcInterNewsit : Lukaku e Dybala mettono nei guai Paratici. Marotta vince su Icardi e punta il grande centrocampista: altro che Jint… - Capezzone : Dopo l’annuncio del Sinodo per l’Amazzonia e le dichiarazioni fiammeggianti contro il sovranismo, attendiamo che… - forumJuventus : [GdS] Dybala all'Inter per Icardi? Paratici non intende cedere l'argentino ai nerazzurri specialmente dopo la quere… -