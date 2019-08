Zidane | «James e Bale fanno parte del progetto Real Madrid»

Zidane mette in formazione Bale per la Roma - ma tiene sempre fuori James Rodriguez : Indizi sulle possibili mosse del mercato del Real arrivano dalla formazione decisa da Zidane per l’ultima amichevole stagionale contro la Roma in programma oggi. Il tecnico ha inserito a sorpresa tra i convocati Bale redimendolo di fatto dall’esilio in cui era stato confinato. Nulla da fare invece per James Rodriguez e Mariano che restano invece a casa. Una buona notizia per il Napoli dunque, in quanto appare sempre più certo che ...

La Stampa : Zidane spera che il mercato gli levi dai piedi Bale e James : A volte non si è mai ricchi abbastanza, scrive La Stampa. Anche i club più ricchi, come il Real Madrid, piangono. L’estate che hanno di fronte Florentino Perez e Zinedine Zidane non è delle migliori, anzi, si presenta con diversi malumori, nonostante il Real sia tornato a spendere come una volta: 373 milioni in un’estate, comprensivi dei settanta per Van De Beek. Le prime amichevoli si sono concluse con “dolorosi ...

Marca : Se non ci fosse Zidane - James non avrebbe dubbi se restare al Real : Marca parla oggi del ritorno di James con la maglia del Real e dei dubbi che si aprono per il colombiano. “Se Zidane non fosse più l’allenatore del Real”…una possibilità, che è molto lontana dalla Realtà, ma che renderebbe di sicuro la vita facile per l’attaccante colombiano che non ha un facile rapporto con il tecnico francese. James è convinto di non avere spazio nella formazione del Real e che invece ...

Real Madrid - Zidane freddo su James Rodriguez : “Se mi piacerebbe una sua permanenza?” : Real Madrid, Zidane freddo su James Rodriguez: Real Madrid, Zidane freddo su James Rodriguez. Il fantasista colombiano rischia di diventare il pomo della discordia all’ interno della galassia blancos. Tornato dalle vacanze, l’ obiettivo del Napoli è stato reintegrato in gruppo. A favorire la scelta del club madrileno, l’ infortunio subito da Asensio e la prevista partenza di Bale (poi rimasto, ma sempre sul mercato). La ...

Zidane su James – Il tecnico esprime ancora dubbi sul futuro del colombiano : Stando a quanto riportato da calciomercato.com Zidane, a differenza di quanto comunicato dalla dirigenza del Real, non da per scontata la presenza di James nella prossima stagione. Zidane James – Il tecnico francese, al termine della sfida contro il Tottenham, ha risposto ad una domanda su James: “Non so ancora se James Rodriguez resterà al Real Madrid, ora non penso a questo. Bale non è partito con noi perchè non stava bene, ...

Zidane : “Non so se James sarà a Madrid la prossima stagione. Penso solo ad adesso” : Marca descrive un Zidane molto infastidito, di fronte alla stampa, dopo la sconfitta contro il Tottenham. “Siamo stati migliori e ciò che dobbiamo fare è migliorare ogni giorno. Non sono contento della perdita, ma siamo stati migliori”. Su James Rodriguez: “Non so se James sarà a Madrid la prossima stagione. Non sta qui adesso. Penso solo a questo momento” Sul gruppo esistente e sul mercato: “Siamo qui e i giocatori ...

ABC : James non vuole restare al Real - sa che Zidane non lo vuole : Non c’è pace per quanto riguarda James Rodriguez, il calciatore colombiano, dapprima sicuro acquisto del Napoli, era poi in procinto di chiudere con l’Atletico Madrid, finché l’infortunio di Asensio non ha cambiato le carte in tavole e costretto il Real a riconfermarlo. Ma James sa che Zidane non lo vuole, questo scrive oggi ABC, e che quindi non ci sarebbe spazio per lui in squadra. L’attaccante invece vorrebbe giocare ...

El País : Zidane e James non si sono mai amati. Se l’offerta è buona - il Real lo vende : Ancora nessuna certezza per il futuro di James secondo El País. La foto del ritorno in campo con il Real ha sicuramente soddisfatto quanti non avevano visto di buon occhio la cessione del campione colombiano agli avversari dell’Atletico. Ma quello che preoccupa è il rapporto tra James e Zidane. I due non hanno avuto un rapporto idilliaco e non si sono mai capiti, cosicché il colombiano non è mai riuscito ad esprimersi al meglio con i ...

As : Entusiasmo per la permanenza di James al Real - il timore è che Zidane non gli dia spazio : Grande Entusiasmo in Spagna per la decisione del Real Madrid di non vendere più James Rodriguez. As apre con la foto del ritorno in squadra del colombiano che ieri si è allenato per la prima volta con il Real e riporta un commento di Tomas Roncero sulla decisione di Florentino Perez. “La migliore scelta del mercato del Real”, così la definisce la permanenza di James il giornalista che esalta le possibilità e le qualità del ...

Zidane non convoca James (e Bale) per l’Audi Cup : Secondo AS Florentino Perez avrebbe comunicato la decisione di trattenerlo al Real Madrid. Intanto, però, Zidane ha escluso il colombiano – che ha cominciato oggi gli allenamenti – e Gareth Bale dalla lista dei convocati per l’Audi Cup in programma domani e dopodomani a Monaco di Baviera. Zidane non vuole i due calciatori. Bale è stato a un passo dalla Cina e potrebbe rientrare nell’operazione Pogba al Real Madrid. Per ...

Zidane : “James Rodriguez-Atletico? E’ una questione tra i due club” : “James Rodriguez? E’ una questione tra i due club. Se ne occupano i presidenti, non io“. Queste le parole del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane alla vigilia dell’amichevole con l’Atletico Madrid a proposito del colombiano conteso dai colchoneros e dal Napoli. “Preoccupato dagli infortuni? No, ma mi dà fastidio. Sono cose che capitano durante la fase di preparazione – ha aggiunto in merito ...

Goal.com : Zidane non vuole più James Rodriguez al Real Madrid : Secondo quanto scrive l’edizione francese di Goal.com, Zinadine Zidane avrebbe detto a James Rodriguez che non vuole più vederlo nella sede del centro sportivo del Real Madrid, Valdebebas. Se ciò è vero, si allontana l’ipotesi che il colombiano possa rimanere a Madrid in virtù dell’infortunio di Asensio. Sarebbe dunque confermata la volontà del club di cedere il suo gioiello. L'articolo Goal.com: Zidane non vuole più ...

Zidane su James : “È in vacanza - non posso dire di più” : Non si sbilancia Zidane nella sua prima conferenza stagionale per illustrare la situazione del Real Madrid. Ai giornalisti che maliziosamente gli chiedevano se avesse parlato con i giocatori messi fuori rosa, ha candidamente risposto che ovviamente lo ha fatto, perché gli piace essere chiaro. Nulla che non sia alla luce del sole dunque, come la partenza di James Rodriguez per cui si attende solo di capire se resterà a Madrid per indossare la ...

Napoli - James è sempre più vicino : il Real di Zidane gli nega anche il ritiro : Zinedine Zidane ha diramato oggi la lista dei 29 convocati per il ritiro estivo del Real Madrid che si partirà a MontReal nelle prossime ore. Dalle scelte...