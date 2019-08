Fonte : direttasicilia

(Di domenica 11 agosto 2019)per aver fatto la pipì in un luogo pubblico nei pressi delladeidi Realmonte. È incredibile la storia di unromano che non è riuscito a trattenersi ed ha ricevuto una multa di 3.333. Non riesce a trattenere l’impellente bisogno fisiologico, si ferma lungo la strada che conduce da Porto Empedocledeied. Viene però sorpreso da una pattuglia dei carabinieri che al cinquantenne eleva una multa di ben 3.333. E le vacanze sono più che rovinate per unromano, F. V., che è stato ritenuto responsabile, appunto, di quella che fino a qualche tempo fa era una fattispecie di reato: «Atti contraripubblica decenza». «Sono statodi 3.333per il solo fatto di aver avuto un impellente bisogno lungo la strada, che era completamente deserta, che conducedei– ha raccontato, ieri, l’uomo – . ...

DirettaSicilia : (Turista urina alla Scala del Turchi, multato di 3.333 euro: 'Mai più in Sicilia') su Diretta Sicilia -… - messveneto : Turista urina sul muro della Questura: per lui una maxi multa da migliaia di euro -