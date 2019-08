Perché la battaglia climatica è un manifesto generazionale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Generazione Z, Net Generation, Generazione 00. Tanti nomi per definire un unico gruppo di persone: i ragazzi e le ragazze nate tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Una generazione spesso definita come una delle più individualiste e narcisiste mai esistite, ma anche intraprendente e ottimista verso il futuro; fortemente legata alle tecnologie, e per questo alla gratificazione istantanea da social network, viene vista dai più come incapace di avere pazienza e di darsi tempo. E allora come può una generazione definita in questo modo sentirsi unita in un ideale? Come può formarsi la propria identità collettiva e individuale se l’unica certezza è l’incertezza, nella “società liquida”, così definita da Bauman? La costante che unisce i più giovani sotto un’unica bandiera è quella della. Come si ripete da tempo, secondo il penultimo rapporto ...

