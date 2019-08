Gaza, uomo armato ucciso al confine

Novo scontro a fuoco, per il secondo giorno consecutivo, alfrae Israele. La radio militare ha riferito che un palestinesesi è avvicinato ai reticolati nel nord della Striscia e ha sparato verso i militari che hanno risposto al fuoco e lo hanno. Un carroha poi centrato una vicina postazione di Hamas. Ieri quattro palestinesi armati sono stati uccisi mentre datentavano di entrare in Israele.(Di domenica 11 agosto 2019)

