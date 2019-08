CorSport | La trattativa per James è ancora aperta È tutto nelle mani di Jorge Mendes

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

CorSport : MIlik chiede il doppio dell’ingaggio. Si arena la trattativa per il rinnovo : Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa per il rinnovo di Arek MIlik è improvvisamente naufragata di fronte alla richiesta che il suo manager, David Pantak, ha rivolto al Napoli: un raddoppio dell’ingaggio fino al 2024. Al momento MIlik guadagna 1 milioni e 800mila euro a stagione. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere alla richiesta. Per cederlo, il Napoli parte da una valutazione di 60 milioni. Le richieste di informazione per ...

CorSport : Continua la trattativa per Pépé. Giuntoli incontra un intermediario : Si lavora su più fronti sul piano dell’attacco. Va avanti l’affare Icardi, con i contatti tra De Laurentiis e Marotta. Si attende di scoprire se si sbloccherà la trattativa per James Rodriguez. Ma, intanto, non si interrompe il contatto con la Francia per Nicolas Pépé. Il Corriere dello Sport scrive che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra le due società per l’attaccante francese, “obiettivo primario come Maurito, però ...

CorSport : Il Napoli riapre la trattativa per Lozano : Dalla Colombia arriva la notizia che James Rodriguez ha anticipato la fine delle sue vacanze per volare a Madrid a parlare con Mendes. I media spagnoli lo danno sempre più vicino all’Atletico Madrid. Del resto, a parità di offerta, Florentino Perez sceglierà la cessione a titolo definitivo che vogliono gli spagnoli e non il prestito con diritto di riscatto che chiede il Napoli. E allora il club di De Laurentiis riapre il discorso Lozano, scrive ...

CorSport : lo United pensa a James come contropartita nella trattativa per Pogba : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa a James Rodriguez e il Napoli. Nulla di nuovo tra il Real e De Laurentiis che non si muovono dalle proprie posizioni. Ma mancano pochi giorni al rientro di James dalle vacanze e la situazione dovrebbe sbloccarsi prima del suo arrivo nel ritiro del Blancos. James – Pogba L’ultima novità è rappresentata da un ulteriore ostacolo, l’inserimento di un nuovo attore nella ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...

CorSport : Jorge Mendes torna in Spagna per sbloccare la trattativa per James : James, “l’uomo che tutti vogliono e che nessuno, per il momento, impacchetta e porta a casa”. È il modo in cui il Corriere dello Sport descrive il nodo James Rodriguez. Il Napoli non ha alcuna intenzione di investire per il colombiano i 42 milioni di euro che chiede Florentino Perez e aspetta che il Real accetti di concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto. La fase attendista del club partenopeo ha stuzzicato l’Atletico. Come ...