Beautiful | Liam torna con Hope | l’attore Scott Clifton si difende dai fan

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM - HOPE e THOMAS - il triangolo continua e… : Beautiful in Italia è in pausa e riprenderà lunedì 26 agosto, ma nelle attuali puntate americane LIAM e HOPE stanno ritrovando la loro bambina, Beth, che credevano essere nata morta: invece era Phoebe, la bambina adottata da Steffy e con cui i due hanno sentito un forte legame fin da subito (tanto che LIAM , in quanto già genitore di Kelly, si era proposto di assumerne il ruolo di padre quando era ignaro che quella fosse davvero sua figlia). Il ...

Beautiful anticipazioni americane : Liam e Hope di nuovo insieme con Beth : anticipazioni americane Beautiful : Liam e Hope tornano insieme dopo aver scoperto che Beth è viva Nel corso delle puntate di Beautiful , in onda in questi giorni in America, finalmente Hope viene a conoscenza della verità su Beth . La giovane Logan ritrova la figlia perduta durante il parto. Convinta della sua morte, la ragazza cerca di […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane : Liam e Hope di nuovo insieme con Beth proviene da Gossip ...

Beautiful - trame America : Douglas confessa a Hope e Liam che Beth è viva : Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato andato in onda per la prima volta in Italia il 4 giugno 1990 su Rai Due. Nelle nuove puntate in onda in America Douglas tradirà il padre, Thomas Forrester, quando svelerà a Hope Logan e Liam Spencer che Beth è in realtà viva. Beautiful: Liam indaga su Flo e Thomas Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda in America a fine luglio- inizio agosto annunciano che Douglas farà ...