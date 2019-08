Torna Doctor Who 9 su Rai4 | in onda dal 10 agosto la serie con Peter Capaldi e

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) Pronti are a bordo del TARDIS?Who 9 suvi aspetta da oggi, 10, e si rinnova ogni sabato nel primo pomeriggio, con un doppio episodio. La nona stagione delladi fantascienza è anche la secche vedenei panni del Dottore, insieme alla sua companion Clara Oswald, interpretata da Jenna-Louise Coleman nella sua terza e ultima apparizione. Michelle Gomez riprende invece i panni di Missy/il Maestro, la nemesi del Dottore, stavolta in pianta più stabile; tra i personaggi ricorrenti c'è Ashildr, interpretata da Maisie Williams dellaIl Trono di Spade, una misteriosa ragazza che sembra conoscere molto bene il Signore del Tempo. L'arco narrativo si focalizza sugli Hybrid, una combinazione di due potenti razze guerriere. Le indagini del Dottore lo porteranno a Gallifrey, suo pianeta natio.Who 9 è composto da dodici episodi più ...

