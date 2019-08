Serie A | è boom abbonamenti | record per l’Udinese | 2000 tessere in 3 ore per l’Atalanta

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Quota 13.454. Un dato storico che sancisce ildivendute da quando è stata costruita la Dacia Arena. Lo comunica l’Udinese al termine della quarta fase della campagna “Nel tuo DNA”. “Il dato è largamente superiore a quello di chiusura dell’analoga fase dello scorso anno quando, prima della proroga, lestaccate erano state 12.193. Addirittura, i numeri sono già superiori rispetto a quelli finali della campagna 2018/2019, quando si era toccata quota 12.926. “Questo dato straordinario ci riempie di gioia e di orgoglio – commenta il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino -. L’amore dei tifosi, dimostrato ininterrottamente sin dall’inizio di questa campagna, ci consente di poter festeggiare unstorico: quello distaccate da quando la Dacia Arena è la ...

