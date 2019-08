Prezzi a rate di TIM e Vodafone relativi ai Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) I10 e10sono stati presentati da poco, ma ci è sembrato giusto affrontare l'argomento più delicato, il prezzo. Dopo avervo parlato delle migliori offerte Amazon e delle proposte di Wind e Tre, adesso concentriamoci sulle iniziative di TIM eper riuscire a portarsi via a rata il phablet di ultimissima generazione. Il gestore blu, per esempio, propone il modello standard con 8GB di RAM e 256GB di storage al listino di 979,90 euro, con un contributo iniziale di 139 euro, una rata mensile di 26 euro ed il pagamento tramite carta di credito (il contratto ha una durata minima di 30 mesi). Il10con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna presenta con TIM un prezzo di listino pari a 1129.90 euro, con una spesa di anticipo di 129 euro emensili da 30 euro (anche in questo caso il limite di permanenza è fissato a 30 mesi). Per tutte le ...

OptiMagazine : Prezzi a rate di #TIM e #Vodafone relativi ai #SamsungGalaxyNote10 e #Note10Plus - schemaponzi : @macheoooh38 @SorellaBaderla Si parte da Neymar in sù, mi pare ovvio. Grazie ai loro suggerimenti si possono portar… -