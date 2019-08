Merkel | Macron | il G7 | ecco la tela di Conte per rassicurare l’Europa

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t

Bruxelles - Salvini durissimo contro i Cinquestelle : 'Hanno votato con Merkel e Macron' : La tedesca Ursula von der Leyen, già ministro nel governo guidato da Angela Merkel, è stata eletta in serata presidente della Commissione europea. La seduta plenaria dei deputati del Parlamento europeo le ha conferito la fiducia con 383 voti favorevoli, poco più dei 374 necessari per ottenere la maggioranza assoluta. Contrari 327 eurodeputati, astenuti 22, una scheda bianca. Hanno votato 733 eurodeputati. Sono da considerarsi decisivi per la sua ...

Emmanuel Macron ed Angela Merkel - intrigo per papparsi le poltrone europee : il retroscena : Forse si tratta di un' impressione fallace, ma leggendo i giornali che raccontavano delle nomine nelle istituzioni europee, sembrava che cronisti e commentatori camminassero sulle uova, ben attenti a non suggerire alcun rapporto tra due avvenimenti: da una parte le designazioni ai vertici di Commiss

Antonio Maria Rinaldi - la profezia sulla fine della Merkel e Macron : "È caduto il muro - ricorda?" : A margine delle votazioni a Strasburgo in cui David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo, il professor Antonio Maria Rinaldi replica a chi sostiene che le nomine dei nuovi vertici, scelti martedì 2 luglio, siano l'ennesimo trionfo dell'asse franco-tedesco. Il leghista non la pens

La regia di Macron in sintonia con Merkel dà i nomi all’Ue : Bruxelles. Al di là dei nomi, dei volti e dei colori, il vincitore è il presidente francese Emmanuel Macron che è riuscito a imporre la sua strategia, a ridisegnare questa nuova legislatura europea così come la immaginava. Più o meno. E a differenza di quel che amano dire tutti in Europa – noi itali

Nomine Ue - Conte gioca la carta Georgieva. Merkel e Macron frenano : ipotesi Von der Leyen : La carta di Giuseppe Conte si chiama Kristalina Georgieva. Secondo quanto risulta a La Stampa, il premier è arrivato oggi al nuovo Consiglio europeo straordinario con un piano ben preciso: mettere sul tavolo il nome dell’attuale direttrice generale della Banca Mondiale per la presidenza della Commissione. È a lei che si riferiva il capo del governo...

Ue : Salvini - 'ci sono 28 Stati - non possono decidere Merkel e Macron' : Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) - "L'importante è che il futuro dell'Europa non venga deciso a tavolino solo fra Berlino e Parigi, perché mi sembra che anche questa mattina ci siamo alzati con un'ipotesi di spartizione: Commissione ai tedeschi e Banca centrale ai francesi. In Europa ci sono 28 Stat

Nomine Ue - le pagelle : Macron il migliore - ha vinto il suo ostruzionismo. Merkel da 5 : Non è finita finché non è finita. La partita delle Nomine europee riprende oggi a Bruxelles nella più totale incertezza sull’esito finale. Ma già a questo punto è possibile tentare una valutazione dei protagonisti. pagelle di metà tempo.

Caos nomine - Conte a Merkel e Macron : «Così soffiate sull’antieuropeismo» : Le norme Ue e l’asse franco-tedesco. «Mancanza di rispetto per l’Italia. Su Timmermans nessun veto, avevo convinto anche Salvini. Ma metodo è sbagliato»

Ppe contro Merkel - Macron furioso. Che figuraccia questo stallo europeo : Milano. Diciannove ore non sono bastate, la nuova Europa è già una storia di nottate insonni e di maniche arrotolate e di grandi nervosismi e di rinvii al giorno successivo quando ormai tutti dicevano: ci siamo, dobbiamo esserci. La seduta del Consiglio europeo dedicato alle nomine dei nuovi leader

Ue - Merkel sconfitta da compagni partito : tutti i Popolari in Consiglio (tranne la Bulgaria) contrari al patto con Macron : Sono “dieci o undici” i Paesi che si sono opposti all’accordo franco-tedesco sulle nomine ai vertici dell’Unione europea. Tra questi ci sono l’Italia, che con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato di non essere contro la candidatura dell’olandese Frans Timmermans, ma di non accettare l’idea di un “pacchetto di nomi pensato altrove”, e i quattro di Visegrád, Polonia, ...

Nomine Ue - tutto rinviato a domani. Macron : “Un fallimento”. Merkel : “Non c’è maggioranza”. E l’Italia boccia il metodo : tutto rinviato a domani. Ripartirà alle 11, il negoziato sulle nuove Nomine per i vertici delle istituzioni Ue. Iniziato ieri sera attorno alle 19 è stato sospeso stamane dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk che lo ha riconvocato per domani alle 11, per l'appunto. Il presidente francese, Emmanuel Macron, uscendo dal vertice Ue, parla di "fallimento". "Abbiamo finito questa giornata con quello che si puo' chiamare un fallimento, ...

Il Consiglio d’Europa riammette la Russia. L’ira dell’Ucraina : deluso da Macron e da Merkel : L'assemblea del Consiglio d'Europa ha dato il via libera al rientro dei rappresentanti della Russia al suo interno. Cinque anni fa a Mosca era stato ritirato il diritto di voto, come conseguenza dell'annessione della Crimea. Nonostante la forte opposizione dell'Ucraina, 118 parlamentari dei Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno votato un accordo che permette alla Russia di presentare una propria delegazione, aprendo cosi' la strada alla sua ...

Angela Merkel irritata da Emmanuel Macron per le nomine Ue; rapporti al minimo storico tra Francia e Germania : Angela Merkel non ha gradito come si è risolto l'incontro per le nomine europee. In particolare la cancelliera tedesca è molto irritata dal comportamento di Emmanuel Macron. Tra i due i rapporti sono al minimo storico delle relazioni, da sempre forti, tra Francia e Germania. La Merkel - raccontano f