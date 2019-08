Manolas | “Aspettiamo la fine del mercato e il colpo promesso da De Laurentiis”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Kostasha rilasciato un’intervista a Sky Sport a poche ore dalla partita contro il Barcellona di stasera. Il difensore greco ha speso parole di elogio ed entusiasmo nei confronti della squadra e dell’allenatore: “Ho trovato un bellissimo gruppo, con un grande staff. Ancelotti è una grande persona, un grande allenatore. Mi ha impressionato la sua tranquillità. Riesce a prendere sempre il massimo da ogni giocatore perché si comporta in un modo che non avevo mai visto sin qui”.è rimasto colpito soprattutto dal calore dei tifosi, già quando ha affrontato il Napoli da rivale, quando giocava nella Roma: “Quando li vedevo, sentivo che erano sempre vicini alla squadra perché non vincono da tanto tempo e vogliono farlo. Sono sempre stati vicini ai loro giocatori e spero che lo facciano anche quest’anno, per aiutarci a fare il meglio possibile” Sul ...

