Germania | 15 calciatori colpiti da fulmine durante l’allenamento | ricoverati in ospedale

Germania - devastante maltempo : 15 calciatori colpiti da un fulmine : Il maltempo ha causato la notte scorsa incidenti e allagamenti in diverse località della Germania meridionale e occidentale: Baviera, Baden-Wuerttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Durante un allenamento serale, 15 giocatori amatoriali sono stati colpiti da un fulmine a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Wuerttemberg, come ha reso noto un portavoce della polizia locale. I giocatori, tra i 18 e i 49 anni, hanno riportato lievi ferite e ...