Calciomercato Serie B e Serie C | innesti per Frosinone e Cittadella | la Reggina scatta

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : nuova idea per la Fiorentina - Pellegrini ad un passo dal Cagliari : Calciomercato – Giorni di intense trattative per il Calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di ...

Calciomercato Serie B e Serie C - doppio colpo dell’Entella : due arrivi anche per l’Avellino : Calciomercato – Importati ore di trattative per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. doppio colpo per la Virtus Entella che si assicura le prestazioni di Andrea Schenetti dal Cittadella e di Nicolò Buso dalla Roma, mentre i liguri cedono in prestito con diritto di riscatto Leonardo Gatto alla Triestina. L’Empoli ufficializza Balkovec (Verona) e regala a Bucchi ...

Calciomercato Serie A - cessioni per Inter e Bologna : importante rinnovo in casa Fiorentina : Calciomercato – Giorni importanti per il mercato. Le squadre iniziano a pensare anche alle uscite dopo aver chiuso operazioni in entrata. L’Inter, dopo il colpo Lukaku, piazza Puscas in Inghilterra. L’attaccante rumeno va al Reading, squadra di Championship, a titolo definitivo. Uscita anche per il Bologna. Il club rossoblù comunica in una nota di aver ceduto al Bristol City il centrocampista ungherese Adam ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : lo Spezia pesca in Spagna - la Reggina mette la freccia : ultime importati trattative per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Empoli ha concluso positivamente la rincora con il difensore Balkovec, prestito con diritto di riscatto dal Verona, il Perugia sta per chiudere con l’Udinese per Angella, piccola speranza anche di arrivare a Benali. Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore, si tratta di Salvador ...

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Cerci vicino alla Salernitana - colpi per Empoli e Pisa : Calciomercato – Ultimi, intensi, giorni di mercato anche per le squadre di Serie B e Serie C. Grandi colpi nelle ultime ore. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Le strade di Gian Piero Ventura e Alessio Cerci tornano ad incrociarsi, stavolta a Salerno. E’ ad un passo l’accordo tra l’esterno e il club di Lotito. Destinato a lasciare la Salernitana è Pucino. Sul terzino destro, messo fuori rosa, ci sono Ascoli ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : il Cagliari torna su Pellegrini - è sfida per Skrtel e Mitroglou : Calciomercato – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : show di Cremonese e Perugia - innesto al Modena : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Telenovela finita, Daniel Ciofani è un nuovo attaccante della Cremonese, importante colpo per Rastelli, accordo raggiunto con il Frosinone nelle ultime ore. Il Perugia fa sul serio e sta per definire la trattativa per il difensore Angella, continuano i contatti con l’Ascoli per lo scambio Leali-Fulignati, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tre squadre su Ceravolo : attive Perugia e Pescara - colpo Alessandria : Calciomercato – Non solo il mercato di A. Anche le trattative in Serie B e Serie C entrano nel vivo, in vista degli ultimi decisivi giorni. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il Livorno cerca un rinforzo in attacco. Tra i tanti nomi al vaglio dei labronici c’è quello dell’esterno della Primavera dell’Atalanta Colley, che molto bene sta facendo nel pre-campionato con la Dea. Il Perugia sta per riportare in ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : scambio Sassuolo-Genoa - le mosse di Bologna e Fiorentina : Calciomercato – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. ...

Calciomercato Serie B e C : cessione Cittadella - Cosenza e Ascoli fanno spesa dal Torino - colpaccio Bari : “L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto all’Imolese Calcio il centrocampista Luca Maniero a titolo temporaneo. A Luca un ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi con la maglia granata e un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura lontano da Cittadella!” Il Torino ha ufficializzato due cessioni a titolo temporaneo, l’attaccante 19enne della Costa d’Avorio Ben Lhassine Kone andrà in prestito per una ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Cremonese scatenata - doppio colpo della Reggina : Altre importanti trattative di Calciomercato in Serie B e Serie C, sono ore caldissime, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Cremonese è sempre più vicino a Ciofani, l’offerta da un milione di euro sta per essere accettata dal Frosinone, in arrivo anche il talento della Juventus Nicolussi, prestito per una stagione. L’Empoli continua a spingere per Coulibaly dell’Udinese ma il calciatore nicchia, nel ...

Calciomercato Serie C - Mattia Vaccaro firma con la Cavese : Mattia Vaccaro alla Cavese. Nato a Battipaglia il 2 maggio 2002, dopo aver trascorso lo scorso anno tra le fila della formazione Under17 dell’Ascoli Calcio (2 reti in 12 presenze), il promettente attaccante salernitano torna a casa. Affidatosi con piena fiducia alla Sport Man e ad Alessio Sundas, Vaccaro infatti ha siglato un accordo con la Cavese, formazione di Cava de’ Tirreni militante nel campionato di Serie C. Reduce ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : l’Entella bussa in casa Samp - scambio Chievo-Genoa : Ultimi aggiornamenti importanti per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. l’Entella ha chiesto l’esterno Rolando alla Samp (c’è anche il Pisa) e torna alla carica per Falletti (Bologna). Il Chievo ufficializza il difensore Marin Cavar dal Winterthur e sta per definire uno scambio col Genoa: il centrocampista Schafer a Verona e il portiere Caprile da Preziosi. Il ...