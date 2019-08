WhatsApp | dal prossimo aggiornamento copierà Telegram | si potrà usare anche offline

Modalità notte su WhatsApp ai blocchi di partenza per iPhone : dark mode da perfezionare su Android : Che fine ha fatto la Modalità notte su WhatsApp, conosciuta anche come dark mode o night mode per l'applicazione di messaggistica? La funzione che consentirà di vere chat e schermate del servizio prevalentemente con sfondo nero, così da non affaticare gli occhi è attesa da mesi ormai ma ora, finalmente, grazie al solito ben informato WABetaInfo, sappiamo con esattezza a che punto sono i lavori degli sviluppatori per l'obiettivo tanto ...

State aspettando la Modalità scura di WhatsApp? Ecco a che punto sono i lavori : Mentre la Modalità scura di WhatsApp per iOS è quasi pronta, ci sarà ancora da aspettare parecchio per la versione Android, pronta al 75%. L'articolo State aspettando la Modalità scura di WhatsApp? Ecco a che punto sono i lavori proviene da TuttoAndroid.

L’update di EasyJoin Pro consente di rispondere a MMS - WhatsApp - Messenger e altro dal PC : EasyJoin Pro è un'app che permette di inviare messaggi, collegamenti, file, cartelle, apk, notifiche e appunti al PC e ad altri dispositivi in modo facile e sicuro e un recente aggiornamento ha aggiunto la possibilità di rispondere dal PC a MMS e messaggi da WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber e altre app di chat. L'articolo L’update di EasyJoin Pro consente di rispondere a MMS, WhatsApp, Messenger e altro dal PC proviene da ...

WhatsApp ti farà ascoltare i messaggi vocali dalle notifiche : WhatsApp continua a cambiare. L'app di messaggistica, controllata da Facebook, sta per introdurre una serie di novità in un corposo aggiornamento che dovrà sistemare alcuni bug, ottimizzare le prestazioni e prepararsi all'arrivo dei nuovi sistemi operativi in autunno – iOS 13 e Android Q. Ma, accanto alle correzioni minori, il gruppo di Menlo Park ha deciso di inserire la possibilità di ascoltare un messaggio ...

Ora è più vicina la modalità scura per WhatsApp : nuova data per iPhone - attesa con Android : Stiamo vivendo un'estate molto calda per quanto concerne un'app del calibro di WhatsApp. Tutto ruota al delicato tema della modalità scura, che durante il mese di maggio sembrava ormai ad un passo per gli utenti Android e iPhone come avrete notato con il nostro articolo di allora. Alcuni problemi di natura tecnica, tuttavia, hanno rallentato non poco il processo di sviluppo, al punto che in giro per il mondo in tanti attendono ancora la svolta ...