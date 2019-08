Siberia : un disastro ambientale senza precedenti : Abbiamo parlato di recente del caldo e degli incendi in Groenlandia, ma anche in Siberia la situazione non è migliore e per qualche strana ragione nessuno ne parla: i roghi nella taiga Siberiana si stanno sviluppando più rapidamente di quanto si riesca a spegnerli. Negli ultimi giorni l’area interessata dai roghi è passata da 3 milioni a 4,5 milioni di ettari. Acqua o barriere sono efficaci solo parzialmente e molti incendi si trovano in ...

