Romano Prodi compie 80 anni

(Di venerdì 9 agosto 2019) Emiliano cosmopolita, padre nobile del centrosinistra, attivissimo nel suo impegno internazionale,festeggia i suoi ottant'senza grandi clamori. Un'abitudine all'understatement con la quale maschera un curriculum che pochi possono vantare in Italia: presidente dell'Iri, ministro, federatore degli eredi di Dc e Pci sotto le insegne dell'Ulivo, unico leader di centrosinistra ad aver vinto le elezioni (per due volte ed entrambe con Silvio Berlusconi come competitor), presidente della Commissione Ue che ha deciso l'allargamento dell'Unione ad est, inviato dell'Onu per il Sahel. Infaticabile tessitore di rapporti internazionali, ha scippato a Mosca l'egemonia sugli ex stati satellite accogliendoli nella Ue, eppure è una delle personalità internazionali più seguite dal Cremlino. Sincero atlantista, ha fitti rapporti anche con Pechino. Insomma, il Professore, come ancora lo ...

