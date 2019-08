Nuovo scatto mozzafiato di Giove catturato dal Telescopio Spaziale Hubble

Belen Rodriguez pubblica un Nuovo scatto con dedica al marito : 'E poi arriva lui' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati inseparabili da quando è sbocciato di nuovo l'amore. La showgirl argentina in queste ultime ore ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram con tanto di dedica al marito che in un battibaleno ha fatto il pieno di like. I due coniugi hanno deciso di regalarsi una bellissima vacanza, scegliendo come meta Ibiza. A differenza di quanto accaduto nelle estati precedenti, Stefano e Belen hanno ...

Melissa Satta e Boateng di Nuovo insieme - sui social il primo scatto di coppia dopo la crisi : E’ tornato il sereno tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: sui social il primo scatto di coppia dopo la crisi Si sa, a volte gli amori fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. E’ questo il caso di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Convolati a nozze tre anni fa, dopo cinque anni d’amore e un dolcissimo figlio, Maddox, i due negli ultimi mesi hanno vissuto un momento difficile. L’ex velina ed il calciatore si ...

Belen Rodriguez - Nuovo scatto con dedica a Stefano : ‘Abbracciami sempre così forte’ : Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un'intensa storia d'amore. I due da quando si sono ritrovati sono più uniti che mai, tanto che sembra che non si siano mai lasciati. Il nuovo scatto pubblicato dalla showgirl ha conquistato nuovamente il web. La più grande di casa Rodriguez, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram una foto molto sensuale che la ritrae tra le braccia di suo marito Stefano. La didascalia scelta per la foto ...

Uomini e Donne - Angela Nasti posta uno scatto con il Nuovo fidanzato Kevin Bonifazi : Angela Nasti è una delle ultime ex troniste di Uomini e Donne. La ragazza è stata parecchio presa di mira nelle ultime settimane per via della sua relazione con Alessio Campoli, finita a soli 10 giorni dalla scelta. Tra i due le cose sembrano non essere andate per il verso giusto e alcuni hanno recriminato alla donna di aver sfruttato il programma solo per ottenere una certa visibilità. A distanza di alcune settimane, la ragazza ha un nuovo ...

Roma – Fonseca atterrato nella Capitale : uno scatto con la sciarpa della squadra e poche parole per il Nuovo tecnico giallorosso : Fonseca atterrato a Roma: le primissime parole del nuovo allenatore della squadra capitolina E’ atterrato questa mattina a Roma il nuovo allenatore del club giallorosso: Fonseca è pronto per guidare la squadra capitolina. “Felice, emozionato e molto motivato“, queste le sue prime parole dopo il suo arrivo a Roma, in abito elegante, blu chiaro. Il tecnico portoghese, scortato dalle forze dell’ordine è stato però ...

Harry festeggia il Father's Day con un Nuovo (dolcissimo) scatto in compagnia di Archie : È il Father’s Day in Inghilterra e per il neopapà Harry è il primo anno da festeggiare in compagnia di Archie. Il duca di Sussex, sul profilo Instagram in condivisione con la moglie Meghan, ha postato un dolce scatto per celebrarlo con i follower. Visualizza questo post su InstagramHappy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex © SussexRoyalUn post condiviso da The Duke ...