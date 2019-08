“Mi resta solo la sofferenza” Il dramma personale di Massimo Boldi | “Preso in giro”

Uccide a coltellate il padre in giardino - arrestato : “Mi ha aggredito a martellate - mi sono difeso” : Mouashinne Bouden, il 26enne che lunedì sera ha ucciso il padre dopo una lite in una casa di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, è stato arrestato e agli inquirenti ha detto di essersi solo difeso da un'aggressione del genitore.Continua a leggere

Ex-Ilva - via l’immunità totale ad Arcelor : restano prescrizioni su ambiente e sicurezza. Di Maio : “Mittal ha atteggiamento ambiguo” : Via l’immunità totale ad Arcelor Mittal. Come era trapelato negli ultimi giorni, è questa la decisione presa dal governo in sede di Consiglio dei Ministri, dove si è deciso di introdurre un piano di tutele legali “a scadenza” strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise prescrizioni. Quindi, secondo quanto si apprende, solo se l’azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del ...

Bologna - Sabatini annuncia : “Mihajlovic resta il nostro allenatore” : Sabatini conferma Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: “Preferisco lui agli altri anche se non è al massimo”.“powered by Goal”I problemi di salute non fermano Sinisa Mihajlovic, che resta ufficialmente l’allenatore del Bologna. La conferma arriva da Walter Sabatini, che spiega la natura della scelta societaria nella speciale conferenza stampa.Intervenuto ai microfoni dei giornalisti accanto a Mihajlovic, Sabatini ha ...

Bellomo arrestato - una vittima : “Mi facevo schifo da sola - con lui un nuovo bunga bunga” : “Mi vergogno molto per essermi fatta abbindolare. Sento che hanno ancora presa su di me e non voglio cascarci. Sono malati. Se saltasse fuori la storia sarebbe il bunga bunga 2015”. A parlare, come riporta il Messaggero, è una delle studentesse, vittime di Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, ora agli arresti domiciliari per i reati di maltrattamento nei confronti di tre borsiste e una ricercatrice – cui aveva imposto ...

Furto libri antichi - i ladri si calano alla “Mission impossible” : tutti arrestati : I carabinieri di Monza hanno arrestato 15 persone che nel 2017 avevano rubato libri antichi a due collezionisti italiani e a un cittadino tedesco per un valore di oltre due milioni di euro. La banda si era calata in un magazzino in Gran Bretagna da un lucerario con delle corde, mettendo a segno un Furto da film.