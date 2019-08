LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | prova in linea juniores femminile | condizioni

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Passaggio al traguardo, mancano 2 giri alla fine. 10.08 Ennesimo allungo di una francese ma Sofia Collinelli e tutta la selezione olandese fanno buona guardia. 10.06 Fase di studio fra le atlete di testa, fra poco si entra nel pavé e in quella sede qualcuna ci proverà sicuramente. 10.05 In vista di domenica quando correranno i professionisti bisognerà fare particolare attenzione ai restringimenti della strada e alle tante curve pericolose. 10.03 Attacco di una francese, il gruppo si ferma per un attimo poi la Russia riporta ledi gruppo compatto. 09.59 Il secondo gruppo sembra ormai aver mollato, 45″ il ritardo quando si sta attraversando il tratto particolarmente tecnico nella città di Alkmaar. 09.57 Russia, Francia e Olanda non lasciano fare. Ripresa Sofia Collinelli, ma la figlia d’arte sembra la più in ...

