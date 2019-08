La rassegna stampa di giovedì 8 agosto – Le prime pagine di calcio : “Dybala - no al Tottenham” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre ovviamente con lo spazio riservato al calciomercato: “Inter, Lukaku è tuo”, è il titolo in prima pagina, con riferimento al colpo piazzato dall’Inter, nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo definitivo con il ...

Le prime pagine di oggi : Il governo si divide sulla TAV, l'uccisione di un capo ultrà della Lazio, e l'acquisto di Lukaku da parte dell'Inter

Le prime pagine di oggi : Il voto di oggi al Senato sulle mozioni sulla TAV, la morte di Toni Morrison, e il divieto di sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti

Le prime pagine di oggi : La fiducia sul decreto "sicurezza bis", le parole di Trump sulle stragi negli Stati Uniti, e la giornata nera delle borse

La rassegna stampa di martedì 6 agosto – Le prime pagine di calcio : “CR7 vota Icardi” : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Corriere dello Sport’, ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco il valzer di attaccanti, in particolar modo alla ricerca di un innesto la Juventus considerando che Dybala continua a rimanere sul mercato, è naufragato lo scambio con il Manchester United per Lukaku ma la ...

Le prime pagine di oggi : Il voto al Senato sul decreto sicurezza bis, le stragi negli Stati Uniti, e le indagini su Corinaldo

Rassegna stampa di domenica 4 agosto - le prime pagine di calcio : mercato Juve tra Dybala - Lukaku e Danilo [FOTO] : Rassegna stampa di domenica 4 agosto – In primo piano il calciomercato della Juventus, con la questione sempre aperta dello scambio Dybala-Lukaku e l’avvicinamento a Danilo. “Lukaku ultimo round” scrive la Gazzetta dello Sport. “Juve e Inter al duello finale, blitz di Paratici, Marotta rilancia?“. “L’assist di Danilo: ‘Per la Juve mi taglio l’ingaggio’” è lo spazio ...

La rassegna stampa di sabato 3 agosto – Le prime pagine di calcio : “Icardi - papà non se ne va” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, problemi personali potrebbero spingere l’argentino a rimanere in nerazzurro: “papà non se ne va” titola la rosea con una nuova possibile ...

Le prime pagine di oggi : L'incontro fra Conte e von der Leyen, i dazi alla Cina di Trump, e la donna arbitro della finale di Supercoppa UEFA

Le prime pagine di oggi : La maggioranza litiga sulla giustizia, il rapporto Svimez sull'Italia meridionale, e le divisioni in Forza Italia

La rassegna stampa di venerdì 2 agosto – Le prime pagine di calcio : “5 giorni per un sì” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore decisive sul calciomercato in particolar modo in casa Juventus con i bianconeri alla ricerca delle ultime pedine per completare la rosa da consegnare a Maurizio Sarri. “5 giorni per un sì” titola la rosea con ...

Le prime pagine di oggi : Il governo litiga sulla giustizia, i dati ISTAT su crescita e occupazione, e le indagini per la morte del carabiniere a Roma

La rassegna stampa di giovedì 1 agosto - le prime pagine di calcio : “Contromossa - Inter su Dybala” : La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove ...

Le prime pagine di oggi : Le indagini sulla morte del carabiniere, Lega e 5 Stelle divisi su giustizia e autonomia regionale, e il figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia