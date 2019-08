Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2019)- Unal“Quella donna è mio“. E’ questa la battuta che ha spiazzato i telespettatori di Unalnel corso della puntata 5312, andata in onda lo scorso 6 agosto. Durante un dialogo, la giovane(Maria Maurigi) ha infatti svelato a Silvia (Luisa Amatucci) cheParisi (), una cliente presentatasi al bar Vulcano, fosse in realtà suo. In questo modo, la soap opera di Rai3 ha fornito ai suoi fan l’ennesimo e imprevedibile colpo di scena, mettendo ancora una volta al centro della narrazione l’attenzione per l’attualità, in questo caso rappresentata dal mondo Lgbt. L’ingresso di, l’interprete della transgender, è stato tenuto nascosto fino all’ultimo minuto: nelle puntate precedenti, ildie di Mia (Ludovica Nasti) era stato ...

braccio_armato : Vogliono il loro 'posto al sole' Perdio! li stanno mettendo dappertutto! - robymallo : RT @davidemaggio: La svolta ‘transgender’ di Un Posto al Sole: Vittoria Schisano è Carla, il padre di Alex e Mia #UPAS - davidemaggio : La svolta ‘transgender’ di Un Posto al Sole: Vittoria Schisano è Carla, il padre di Alex e Mia #UPAS -