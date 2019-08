La Marzano posta screen di fan su Ig | ' La redazione voleva che Damante ci provasse con

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) In questi ultimi giorni si sta alimentando parecchia polemica contro ladi Uomini e Donne. Personaggi come Mario Serpa e Teresa Cilia hanno accusato laed in particolar modo Raffaela Mennoia di essere una persona falsa. Sul web sono diverse le polemiche scatenate, tanto che la pagina ufficiale Instagram della trasmissione ha pubblicato un post in cui si dichiara che dopo tutte le cose che si stanno dicendo in questi giorni, è diventato necessario diffidare e denunciare i diretti interessati. In tutta questa situazione di polemica, Deianiraha pubblicato lodi un fan che ha dichiarato di conoscere la sorella di Oscar Branzani ed ha confessato l'esistenza di una situazione poco pulita. Gossip, Deianiralodi un messaggio di una fan La famosa influencer è solita commentare le vicende di Uomini e Donne. In alcuni casi ha anche lanciato ...