La Juve toglie Dybala dal mercato ma il suo futuro rimane un mistero

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ieri pomeriggio, alle 18 ora italiana, ildella Premier League si è chiuso, lasciando strascichi pesanti in casa. Il ds Fabio Paratici, in questi ultimi giorni, ha trascorso più tempo a Londra che in Italia per concludere gli affari riguardanti gli scambi Cancelo – Danilo con il Manchester City e– Lukaku con il Manchester United e per cercare di sistemare anche Sami Khedira. Di tutte queste operazioni solo quella con i Citizens è andata a buon fine, mentre quella con lo United è terminata a favore dell’Inter. Nel momento in cui la trattativa è evaporata per le esose richieste pecuniarie dell’agente della Joya, Jorge Antùn, i nerazzurri hanno sferrato l’affondo per Lukaku riuscendo nell’intento di regalare al nuovo allenatore Antonio Conte il centravanti tanto desiderato. Persi era fatto avanti anche il Tottenham di Maurizio Pochettino, club più gradito ...

