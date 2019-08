Via libera alla terapia Car-T | “Un grande passo avanti | ma non è una bacchetta magica”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un “per i pazienti, ma non si tratta dellamagica e la cautela è sempre necessaria”. Oncologi ed ematologi accolgono così il viadell’Agenzia italiana del farmacoprimaCar-T in Italia contro alcuni tumori del sangue, che utilizza cellule immunitarie modificate per combattere il cancro. “Le Car-T – afferma il presidente della Società italiana di ematologia Paolo Corradini, anche direttore dell’Unità di Ematologia all’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano – rappresentano indubbiamente una prospettiva importante ed un, perché si tratta di unaper pazienti per i quali non ci sono altre opzioni terapeutiche e che hanno una malattia attiva. Si offre dunque a questi pazienti unapossibilità, ma – avverte – non bisogna dare false speranze e la ...

