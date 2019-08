Trigliceridi alti | un nuovo farmaco aiuta a combatterli

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Unè in grado di ridurre iin pazienti che soffrono della sindrome iperchilomicronemica e che quindi potrebbero presentare pancreatiche acuta. Si tratta del volanesorsen. Lo rivela uno studio internazionale a cui ha partecipato l’Università Sapienza di Roma e che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. La sindrome iperchilomicronemica è una rara malattia genetica causata da un grave deficit nel sistema enzimatico che riguarda lo smmento deinel sangue, soprattutto quelli che si formano dopo un pasto. E’ caratterizzata da livelli moltodi(tipicamente 2000-3000 mg/dl, rispetto a livelli normali inferiori a 150 mg/dl) e si accompagna a un elevato rischio di pancreatite acuta, una complicanza che oltre a causare la distruzione del pancreas espone chi ne e’ colpito al pericolo di morte. Il ...

