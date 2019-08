Sei cose da sapere sul debito e perché tiene in ostaggio le banche centrali

Cosenza - morta di parto a 36 anni : indagati in Sei tra medici e ostetriche : Il piccolo Cristian è nato appena cinque giorni fa e sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma. E suo padre dallo scorso mercoledì, alla felicità per la sua nascita, deve unire il dolore per aver perso in circostanze assurde, forse evitabili, la sua compagna. A 36 anni Santina Adamo è morta all'ospedale cosentino di Cetraro, dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. A strapparla precocemente alla vita, sarebbe stato uno shock emorragico ...