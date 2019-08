LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro Elite femminile in tempo reale Brand

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29 Che beffa! Vita Heine al termine di una super prova chiude ad un solo secondo di ritardo da Lucinda. 11.28 All’intermedio troviamo la teutonica Lisa Klein in testa con 11’31”. 11.26 28’59! Lucindafa esplodere il pubblico di casa: un’olandese in testa alla prova. 11.24 Al traguardo troviamo in testa la teutonica Mieke Kroger in 29’14”. Prova eccellente per lei. 11.22 Chi sta andando fortissimo è la norvegese Heine, pedalata super per lei. 11.20 Nel frata breve dovrebbero arrivare le prime atlete al traguardo. 11.18 Ora ovviamente c’è attesa nel vedere completare i tempi all’intermedio. 11.16 Con Ellen Van Dijk si sono definitivamente completate le partenze. 11.15 Intermedio discreto per Vittoria Bussi: 11’05”, è quinta a 21” dalla ...

