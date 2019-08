Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria die il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge, le cui mosse sarebbero state manovrate dafin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai stata secondo il Corriere della Sera, nessuna possibilità per il Napoli dia Mauro., unotutto argentino Riuscendo a soffiare Lukaku alla Juve,ha messo a segno una tripletta. Ha vinto la prima battaglia contro l’ex allievo, il direttore sportivo bianconero Fabio. Ha ottenuto poi un secondo obiettivo, incagliare il mercato degli attaccanti in casa dei bianconeri, decisi a cedere Gonzalo Higuain ma ...

napolista : Corsera: i piani di #Marotta e #Paratici per arrivare allo scambio #Dybala-#Icardi Non ci sarebbe mai stata nessuna… -