Ascolti Tv 7 agosto 2019 | SuperQuark trionfa | Battiti non ce la fa

Ascolti TV | Mercoledì 7 agosto 2019. SuperQuark 12.5% - Battiti Live 9.5%. The Fix parte dall’8.9% : The Fix - Robin Tunney Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.984.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 991.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.413.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha raccolto ...

Ascolti - dati auditel del 7 agosto : vince Spirito Libero : Ascolti tv, prime time Nella sfida tra fiction, la proposta di Canale 5 che arriva dall’Austria ha la meglio su quella di Rai1 che è stata partorita in Spagna: così la miniserie in lingua tedesca alla prima puntata Spirito Libero, trasmessa su Mediaset, ha vinto gli Ascolti della prima serata con 1.686.000 telespettatori e il 10,99% di share. Su primo canale Rai invece si sono soffermati per vedere la fiction iberica Velvet Collection 2 ...

Ascolti Tv 6 agosto 2019 : Spirito libero batte Velvet Collection : Spirito libero contro Velvet Collection, sfida fra fiction: gli Ascolti di martedì 6 agosto 2019 Spirito libero ha avuto la meglio su Velvet Collection, ieri 6 agosto 2019: una sfida tra fiction che ha permesso a Mediaset di guadagnare un punto durante la prima serata. Se Velvet Collection ha raggiunto l’8.8% di share (1.425.000 telespettatori), […] L'articolo Ascolti Tv 6 agosto 2019: Spirito libero batte Velvet Collection proviene ...

Ascolti TV | Martedì 6 agosto 2019. Spirito Libero parte dall’11% - Velvet Collection 2 dall’8.8% : Velvet Collection 2 - Marta Hazas Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.686.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 819.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.186.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Samba ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv - dati auditel del 4 agosto vince Purchè finisca bene 2 : Ascolti tv, prime time Netto successo per i canali Rai nella serata di domenica 4 agosto. La replica della fiction Mia moglie, mia figlia, due bebè – della serie Purché finisca bene 2 – con Neri Marcorè, Serena Autieri e Flavia Gatti, ha ottenuto 2 milioni 404mila spettatori pari al 15.8% di share. Molto bene il volley femminile su Rai2: il match Italia – Olanda, che ha visto la nostra nazionale azzurra qualificarsi alle ...

Ascolti tv - dati auditel del 5 agosto vince Mother’s Day : Ascolti tv, prime time Julia Roberts e Jennifer Aniston non tradiscono: il film in onda su su Rai1 Mother’s Day si è aggiudicato la prima serata tv con 2 milioni 215mila spettatori e il 13.67% di share. Su Canale 5 la commedia made in Italy Femmine contro maschi ha fatto registrare 2 milioni 160mila spettatori pari al 12.86% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai2 l’appuntamento con la serie poliziesca Hawaii ...

Ascolti TV | Lunedì 5 agosto 2019. Mother’s Day (13.7%) batte Femmine Contro Maschi (12.9%). Bitter Sweet arriva al 21.2% : Mother's Day Nella serata di ieri, Lunedì 5 agosto 2019, su Rai1 il film Mother’s Day ha conquistato 2.215.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Femmine Contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.160.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.020.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo ha intrattenuto ...