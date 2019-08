680 immigrati irregolari sono stati arrestati in Mississippi nelle fabbriche in cui

Usa - arrestati 680 immigrati illegali : 23.00 Maxi retata anti-immigrazione clandestina negli Stati Uniti: le autorità migratorie hanno arrestato 680 persone, in sei città nel Mississippi. Lavoravano in varie fabbriche. Sono perlopiù ispanici. "E' la maggiore operazione in un solo Stato nella Storia Usa",dice il capo della sezione Immigrazione. Fra gli impianti per la lavorazione del pollame visitati dagli agenti c'è quello di Koch Food a Morton: i lavoratori fermati sono stati ...