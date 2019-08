Zielinski | “Può essere l’anno buono Ancelotti ci conosce meglio”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ieri sera Piotr, a Miami in ritiro per l’amichevole contro il Barcellona, ha parlato a Sky. “Vogliamo continuare a fare bene contro le grandi squadre e qui avremo l’occasione di sfidare una delle squadre più grandi d’Europa. Saranno due partite molto belle da giocare. Io non ho mai sfidato il Barcellona. Loro hanno tanti campioni in squadra e sarà una sfida molto emozionante”ha dichiarato la necessità di prepararsi al meglio per affrontare bene la prossima stagione: “Spero di fare una grande stagione e di aiutare la squadra a vincere qualche cosa. Spero che questo sia il Napoli più forte in cui ho giocato. Sono già arrivati calciatori che stanno dando il loro contributo, può darsi che arrivino altri pezzi importanti per rendere più competitiva la squadra”. Piotr ha detto che in squadra ci sono tanti leader e che lui spera di fare il ...

