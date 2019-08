Tav | in Senato maggioranza alla prova sull’alta velocità

Tav - il Senato discute le sei mozioni : 9.46 Al via in Senato la discussione sulle 6 mozioni sulla Tav. Nell'ordine dei lavori, l'illustrazione di ciascuna mozione, dichiarazioni di voto e, verso l'ora di pranzo, votazioni. La Tav è una "idea vecchia di almeno 30 anni", esordisce la sen.Pirro per la mozione M5S e ricorda:il M5S ha chiesto di ridiscutere integralmente i progetti Per la mozione Pd, il sen.Margiotta:"Il Senato impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative ...

Tav - oggi il voto sulle mozioni al Senato : La resa dei conti sta per iniziare. oggi in un modo o nell'altro si chiuderà la partita del governo gialloverde sul Tav Torino-Lione con sei diverse mozioni che saranno discusse e votate in Senato a partire dalle 9. Da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che resta contrario all'opera e proverà a bloccarla fino all'ultimo, dall'altro ci sono pressoché tutti gli altri partiti politici che sono a favore del progetto e, numeri alla mano, non ...

Tav : al via al Senato seduta su mozioni : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la seduta con all’ordine del giorno le mozioni sulla Tav. La prima all’ordine del giorno è quella presentata dal Movimento 5 stelle, che “delibera di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l’adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione ...

Matteo Salvini - cambio di programma : va al Senato per le mozioni-Tav - la situazione è grave? : Che la situazione sia seria lo conferma un cambio di programma di Matteo Salvini. Lo scenario è quello delle discussioni al Senato sulle mozioni sulla Tav, compresa quella del M5s che mira a smontare l'alta velocità approvata dal loro stesso governo. Il no alla Tav dovrebbe essere respinto, ma compl

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...

Tav : domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos : Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Sarà l’ultimo bivio prima della pausa estiva ed M5S e Lega prenderanno strade diverse, anche se almeno per ora dovrebbero continuare a camminare nella stessa direzione senza mettere a repentaglio la tenuta del governo. domani mattina per le 9 è convocata la seduta del Senato per esaminare le sei mozioni presentate sulla Tav, dopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di proseguire ...

Tav : domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Fi, Pd e Fdi, se presenti in maniera compatta, sulla carta dispongono invece di 130 voti, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, a partire da quello di Emma Bonino, prima firmataria di una mozione, sottoscritta anche da Riccardo Nencini, Pier Ferdinando Casini e Mario Monti, favorevole alla Tav.A quel punto quindi la Lega, se i suoi voti non dovessero risultare determinanti, potrebbe anche decidere di non affondare ...

Tav : domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos : Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Sarà l’ultimo bivio prima della pausa estiva ed M5S e Lega prenderanno strade diverse, anche se almeno per ora dovrebbero continuare a camminare nella stessa direzione senza mettere a repentaglio la tenuta del governo. domani mattina per le 9 è convocata la seduta del Senato per esaminare le sei mozioni presentate sulla Tav, dopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di ...

Tav : domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Contrasti emersi in tutta la loro evidenza con le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, in totale disaccordo con chi si dice contrario alla Tav. In ogni caso rimangono tuttora interrogativi su quello che sarà al Senato l’atteggiamento della Lega, che non ha presentato suoi testi e che solo all’ultimo momento deciderà come valutare quelli depositati dagli altri partiti, a partire naturalmente da ...

Tav : domani Senato vota mozioni - verso bocciatura testo M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Fi, Pd e Fdi, se presenti in maniera compatta, sulla carta dispongono invece di 130 voti, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, a partire da quello di Emma Bonino, prima firmataria di una mozione, sottoscritta anche da Riccardo Nencini, Pier Ferdinando Casini e Mario Monti, favorevole alla Tav.A quel punto quindi la Lega, se i suoi voti non dovessero risultare determinanti, potrebbe anche decidere di non affondare ...

Senato : domani voto su mozioni Tav - poi pausa fino al 2 settembre : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – Dopo il voto sulle mozioni Tav in programma domani mattina, anche per il Senato inizierà la pausa estiva. I lavori, come ha deciso la Conferenza dei capigruppo riunitasi questa mattina, riprenderanno lunedì 2 settembre con le attività delle commissioni. L’Aula invece tornerà a riunirsi martedì 10. L'articolo Senato: domani voto su mozioni Tav, poi pausa fino al 2 settembre sembra essere il primo su ...

Tav - mozioni in Aula Senato mercoledì : 16.56 Le mozioni sulla Tav saranno discusse e votate mercoledì mattina 7 agosto in Aula al Senato. E'quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo in Senato.

**Tav : mercoledì mattina il voto sulle mozioni al Senato** : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – E’ previsto per mercoledì mattina al Senato il voto sulle mozioni sulla Tav. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. Domani pomeriggio invece l’Aula sarà impegnata nell’esame del decreto legge in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività culturali e per ...

Governo - inizia la settimana decisiva. Si parte con il Dl Sicurezza bis : numeri risicati in Senato. Poi lo scoglio Tav e l’Autonomia : Decreto Sicurezza, tav e manovra. O si va in vacanza, oppure “tutti a casa“. inizia la settimana decisiva prima il Governo Conte e per la maggioranza Lega-M5S. L’ultima prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari, durante la quale saranno posti ai voti alcuni dei provvedimenti che più hanno fatto litigare Matteo Salvini e Luigi Di Maio nell’ultimo periodo. Una “conta” in tutto e per tutto, dove si ...