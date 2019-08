Piper precipita nel savonese a causa della nebbia | due morti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un ultraleggero biposto partito martedì sera da Vercelli e diretto ad Albenga èto sul monte Carmo, sulle alture di Loano. Recuperati i corpi di due persone. Il velivolo era stato segnalato in difficoltà adi una fitta. Un, partito da Vercelli e diretto a Villanova d'Albenga, èto martedì sera nei pressivetta del monte Carmo, sulle alture di Loano (Savona). Il relitto del velivolo è stato individuato nella notte. Morte le due persone a bordo: si tratta di due uomini di 70 e 35 anni. L'ultraleggero era scomparso dai radar da qualche ora. L'allarme, come riporta Ivg, era scattato intorno alle 20 di martedì quando una testimone aveva segnalato un velivolo in difficoltà nella zona di Rio Freddo, tra Calizzano e Osiglia.

