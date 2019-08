Matthaus su James | “Non ci sono molte squadre in cui potrebbe giocare Il Napoli è

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il campione del Mondo e pallone d’oro Lotthar Matthäus ha rilasciato una lunga intervista ad As in cui ha parlato del mercato in generale ed anche diRodriguez “È un grande giocatore e mi piace molto, ma ha bisogno dell’allenatore giusto e della posizione corretta in campo. Né il Bayern né il Real Madrid giocano con un 10 nel loro sistema enon puòsulla fascia, deve farlo al centro”. Pensi che a Monaco ha avuto un problema di adattamento? “È un ragazzo eccezionale, ma non si era inserito. Quando hanno vinto il campionato ho cenato con la squadra e lui era in disparte” È sopravvalutato? “No, è solo un problema tattico. Nello schema di Zidane o Kovac non c’è posto per. Inoltre, è un giocatore che sembra a disagio quando non è nella sua posizione o quando deve difendere. Ad esempio, in Colombia gioca dietro ...

