Cresce il rischio aggressioni | polizia locale acquista 20 spray al peperoncino

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Fabrizio Tenerelliil numero di, così ladi Bordighera, in provincia di Imperia, ha deciso di correre ai ripari, dotandosi di vential: uno per ciascun agente che presta servizio sul territorio Sono in grado di rendere inoffensiva una persona per almeno cinque minuti, non hanno effetti collaterali e, soprattutto, permettono di evitare lo scontro. Poche parole per descrivere i cosiddetti “al”, che stanno diventando sempre più di largo uso in Italia, da parte delle forze dell’ordine. Ed è proprio sulla base di questi presupposti, che ladi Bordighera, ha deciso dirne venti: uno per ogni agente. Motivo: ilntediche colpisce anche la piccola località turistico balneare della provincia di Imperia. Sì che al Comando prestano servizio tre poliziotti cintura ...

inobrec : Questo è ciò che di ottiene dalla cattiva gestione del personale. Basta un dirigente oppressivo che non sa rapporta… - BlogNews_it : Brexit, con il rischio No Deal in Scozia cresce la voglia di indipendenza -