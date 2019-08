Cartelle esattoriali agosto 2019 | stop invio notifiche dal fisco | i giorni

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 7 agosto 2019)dal, iNella settimana di Ferre in quella successiva, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, concorde con gli uffici postali, sospenderà gli atti di notifica delle, risparmiando così ai contribuenti, molti dei quali in vacanza, di dover far fronte aimpossibili da recapitare ai diretti interessati. Gli atti in totale ammontano a circa 800 mila, tra quasi 500 mila atti che sarebbero arrivati per posta tradizionale e poco più di 300 mila via PEC. Diverso il discorso per i circa 25 mila atti inderogabili, i quali, come riporta Il Sole 24 Ore, saranno comunque notificati tramite operatori postali o via PEC.a Ferr, ma fino a quando? Lodurerà dal 10, comprendendo così la settimana di Ferr, e terminerà il giorno ...

lillyhami : RT @fattoquotidiano: 800 MILA CARTELLE ESATTORIALI IN SOSPESO Per 15 giorni gli atti non saranno recapitati - Majden3 : RT @fattoquotidiano: 800 MILA CARTELLE ESATTORIALI IN SOSPESO Per 15 giorni gli atti non saranno recapitati - Borderline_24 : Puglia, 'congelata' per ferie la riscossione di 52mila cartelle esattoriali -