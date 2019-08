Bimbo colpito da cassonetto Preso 17enne | Ero ubriaco

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Francesca Angeli Il responsabile ha confessato: "Non volevo far male a nessuno, pensavo finisse direttamente in mare" Una notte da sballo in discoteca condita da tanto alcol e poi il gesto scellerato. Senza pensare alle conseguenze. È un minorenne ora accusato di lesioni gravissime ad aver gettato undalla scogliera di Bergeggi rischiando di divenire un omicida. Un testimone e un attento lavoro di ricostruzione di quanto accaduto nelle ore precedenti al gesto sconsiderato hanno permesso di individuare il responsabile. Il ragazzo di appena 17 anni è stato portato in caserma e alla fine ha confessato di esser stato lui a gettare queldal dirupo sulla spiaggia ligure. Soltanto per una casualità fortunata non ha ucciso nessuno pur avendoun ragazzino francese di 12 anni che dormiva tranquillo in tenda con i genitori, il fratello e la sorella. Il ...

savonanews : Bimbo colpito da cassonetto, individuato il responsabile. Il sindaco di Bergeggi: 'I carabinieri hanno dimostrato p… - itsloveforlou : Taehyung mi fa morire SI METTE PURE A PIAGNUCOLARE QUANDO VIENE SFIORATO, non colpito, SFIORATO. È un bimbo ?? - ItaliaNotizieV : Massa, morto il bimbo colpito da malore in piscina -