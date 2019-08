Volare «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno Storia e significato di un cult

Sbarco sulla luna - c’era anche un po’ di Italia nella missione Apollo 11 : l’ingegnere siciliano Filippo Pagano che insegnò a Volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

Tour de France – Che sfortuna per Viviani : “stavo per sciVolare nell’ultima curva - poi ho forato prima della volata” : La settima tappa del Tour de France 2019 si conclude in modo amaro per Elia Viviani: il ciclista italiano non riesce a completare la volata al meglio a causa di una foratura Tanta amarezza per Elia Viviani nel finale della 7ª tappa del Tour de France da Belfort a Chalon-sur-Saone. Il ciclista italiano, nonostante il finale pianeggiante adatto ai velocisti, non è riuscito a battagliare con i migliori a causa di una foratura che lo ha ...

F.1 - GP Gran Bretagna - La Mercedes torna a Volare nelle Libere 2 : La Mercedes torna a volare nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Valtteri Bottas ha firmato la migliore prestazione con un tempo di 1:26.732, precedendo di soli 69 millesimi il compagno di squadra, Lewis Hamilton. La Ferrari è competitiva in simulazione qualifica, con Leclerc ancora davanti a Vettel: i due piloti della Rossa hanno accusato un ritardo rispettivamente ...

Mandla Maseko è morto : era il primo astronauta africano destinato a Volare nello spazio : Doveva volare oltre l’atmosfera. Doveva essere il primo astronauta africano a farlo, ma la sua missione rimarrà solo un sogno stroncato da un incidente stradale. Mandla Maseko, morto sabato sera in sella alla sua moto, era un giovane cresciuto in una delle township dell’apartheid sudafricano e destinato allo spazio. A riportare la notizia è la CNN.Il giovane, soprannominato “Spaceboy” dopo aver superato ...

F.1 - GP di Francia - La Mercedes continua a Volare nelle Libere 2 : La Mercedes conferma la propria supremazia a Le Castellet anche nella seconda sessione di prove Libere. Questa volta è stato Valtteri Bottas a segnare il giro più veloce, fermando il cronometro sull'1:30.937. Il finlandese della Mercedes ha staccato di 4 decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, oggi autore di un errore alla chicane che lo ha fatto finire anche sotto inchiesta per essere poi rientrato in pista in maniera non sicura. ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-1 - gli azzurri continuano a Volare! Settima vittoria - la Final Six è nel mirino : L’Italia continua a volare, sconfigge la Bulgaria per 3-1 (25-14; 25-20; 23-25; 25-21) in 114 minuti di gioco e infila la Settima vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa nella bolgia di Varna, i ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati impeccabili e hanno avuto la meglio contro la formazione di coach Silvano Prandi che poteva contare su stelle di primo piano come Tsvetan ...