SEGA presenta la sua Line-Up alla gamescom 2019 incluso un nuovissimo titolo AAA

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 6 agosto 2019)ha svelato oggi la sua-up per la, in cui i visitatori potranno vedere ungioco AAA che non è stato ancora rivelato al pubblico, l’attesissima Catherine: Full Body, Two Point Hospital su console e ilMega Drive Mini con la sua magia retrò. Tutto sarà disponibile presso lo stand Koch Media nella Hall 9.1, C015./ATLUS mostrerà la fantastica edizione remaster del classico RPG/puzzle game cult, Catherine: Full Body – in uscita il 3 Settembre. I giocatori avranno la possibilità di provare la demo che contiene cutscene che forniscono il contestotrama intricata e misteriosa del. Inoltre, ci sarà un segmento giocabile dell’inizio, che mette in mostra diverse funzionalità tra cui: una selezione di puzzle, interazione / ...