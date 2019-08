Quale strategia per arginare Salvini? Il dilemma che agita il M5s

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) Si terrà domani sera a Montecitorio l'assemblea dei gruppi parlamentari M5s alla presenza del vicepremier Luigi Di Maio. Sarà l'occasione sia per fare il punto sull'alleanza con la Lega che sulla riorganizzazione del Movimento. Tuttavia pesa ancora il voto di ieri sul dl sicurezza bis a palazzo Madama. E cresce il malessere per lad'attacco chesta continuando a portare avanti. Al di là delle proteste della base, anche tra deputati e i senatori si sottolinea la necessità di un cambio di passo. Il malessere è soprattutto al Senato. Questa mattina nella riunione di gruppo sono stati più di venti gli interventi. "Non possiamo subire così dalla Lega", il 'refrain' generale. Ogni volta ingoiamo il rospo e diciamo che è l'ultimo ma domani dovremo digerire anche il sì alla Tav, ha sottolineato Gianluigi Paragone. Ancora più ...

