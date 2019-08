“Problemi di salute” Teo Teocoli | annullati tutti gli spettacoli

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) Teorinuncia a parte del tour. L’artista, in giro per l’Italia con lo spettacolo ‘Tutto Teo, costretto a fermarsi per problemi di salute. Così, ha destato grande preoccupazione nei fan. Con l’intento di rassicurarli, ha realizzato un video nel quale ha ringraziatoper l’affetto che gli stanno dimostrando in queste ore e si è scusato per gli show. Il breve filmato è stato pubblicato dalla pagina ‘Giugrà – Solo eventi di qualità’. Il conduttore e comico settantaquattrenne, ha ringraziato tutte le persone che in queste ore gli stanno dimostrando vicinanza e solidarietà. Ha spiegato che dopo vent’anni senza “intoppi”, stavolta qualcosa è andato storto: “Ciao a, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata. Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, ...

zazoomblog : Teo Teocoli ha problemi di salute annullati gli spettacoli - #Teocoli #problemi #salute #annullati - zazoomnews : Problemi di salute Teo Teocoli annulla lo spettacolo - #Problemi #salute #Teocoli #annulla - zazoomblog : Teo Teocoli ha problemi di salute in un video spiega: “Un intoppo dopo 20 anni succede” - #Teocoli #problemi… -