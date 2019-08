Fonte : direttasicilia

(Di martedì 6 agosto 2019) Ledell’Alcantara fanno innamorare chiunque le visiti. Un posto magico che si trova in. Laghetti, piccole cascate e spiagge in mezzo al fiume rendono questouno dei più belli della. Laoffre dei posti spettacolari e ledell’Alcantara sono tra questi. Uno spettacolo e una delle opere più belle della natura dove sembra di stare in un altro pianeta. Le particolari forme sono state create dalla forza del vulcano. La lava che si raffreddava a contatto con l’acqua ha creato una morfologia incredibile. Ci troviamo nella Valle, tra i comuni di Castiglione die Motta Camastra. Lesi estendono per oltre 1900 ettari, la loro altezza invece supera 20 metri, per una larghezza che va dai 2 ai 5 metri. Il sentiero delle, costeggia agrumeti e punti panoramici incredibili. Si tratta di un percorso di una bassa ...

DirettaSicilia : (Le Gole dell’Alcantara, luogo incantato in Sicilia) su Diretta Sicilia - - Knowhowitalia : Catania: ODISSEA alle Gole dell'Alcantara - GazzettaDelSud : Il confronto con #diverso e #ignoto, debutta alle Gole dell'Alcantara l''#Odissea' di #Anfuso… -