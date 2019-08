Ilary Blasi e Francesco Totti | indiscrezione sulla sit-com | spuntano due super-ospiti | i

Il paparazzo è in difficoltà : Ilary Blasi lo salva e lo ospita sul suo yatch : Ha visto il paparazzo che la stava “spiando” in difficoltà a causa di un’avaria al motore del piccolo gommone su cui era a bordo e non ci ha pensato due volte ad andare in suo soccorso e poi ospitarlo per il pranzo a bordo del suo yatch. È quanto successo domenica al largo dell’isola di Ponza a Ilary Blasi che ha immortalato tutto l’accaduto nelle sue Instagram Story. “Perché un paparazzo ti salva la ...

Ilary Blasi, in vacanza a Sabaudia con Francesco Totti e i figli, è abituata ad essere inseguita dai paparazzi, tanto da non aver fatto una piega quando ne ha notato uno a bordo di un gommone. Purtroppo per il fotografo, però, la sua imbarcazione lo ha tradito sul più bello, proprio mentre si avvicinava alla barca con a bordo Ilary Blasi.

Ilary Blasi - con chi farà coppia quest’anno in tv : Archiviate le vacanze da innamorata con il suo Francesco Totti, Ilary Blasi torna già al lavoro e si prepara ad una nuova stagione televisiva che la vedrà ancora protagonista. Cosa bolle in pentola per la bionda showgirl capitolina, lo svela una foto postata su Instagram. Nello scatto si vede una delle regine di Mediaset, come sempre sorridente, in compagnia di un uomo che, per una volta, non è il suo inseparabile marito ed ex capitano della ...

Ilary Blasi - via le parrucche : il nuovo look per tornare (con stile) in tv : Vacanze finite per Ilary Blasi, che dopo i giorni a Ibiza e a Sabaudia è tornata operativa. Si prepara alla nuova stagione televisiva e no, non stiamo parlando della sit-com sulla vita di coppia con Francesco Totti. Ma a proposito, stando a quanto riporta il settimanale Chi, le riprese di questo nuovo progetto che ha subito entusiasmato i tanti fan della conduttrice e dell’ex capitano della Roma sono già iniziate a Sabaudia e sono spuntati i ...

Mediaset - lo strappo di Ilary Blasi : i diritti del nuovo format non li vende al Biscione? : Qualche giorno fa era circolata la voce della nuova sit-com di Ilary Blasi e Francesco Totti, che racconteranno la loro vita di coppia. Il privato che diventa pubblico, insomma, come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Voce confermatissima: i due stanno effettivamente lavorando a questo progetto. M