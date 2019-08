Golf | Open d’Italia 2019 | Paul Casey si aggiunge a Francesco Molinari e Justin Rose

Golf - 76° Open d’Italia – Paul Casey conferma la sua presenza all’Olgiata Golf Club : Paul Casey sarà presente al 76° Open d’Italia: sempre più prestigioso il field del torneo che si disputerà sul percorso romano dal 10 al 13 ottobre Paul Casey nel field del 76° Open d’Italia. Un altro grande campione è pronto a scendere in campo nel prestigioso torneo delle Rolex Series dell’European Tour in programma all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre. Casey, numero 19 al mondo, si unisce così ai suoi compagni di ...

Golf - British Open femminile 2019 : Hinako Shibuno trionfa a vent’anni - sorpresa clamorosa a Milton Keynes : All’ultimo Major del circuito femminile in stagione arriva la sorpresa che nessuno si aspettava: la giapponese Hinako Shibuno, vent’anni, che non aveva mai partecipato ad alcuna competizione fuori dal suo Paese ed è al suo primo anno sul JLPGA Tour (che, come suggerisce la J, riguarda la terra del Sol Levante), vince il Women’s British Open a Milton Keynes. Per la nipponica è decisivo il giro finale, in -4, e in particolare lo ...

Golf - British Open femminile 2019 : Hinako Shibuno sorpassa Ashleigh Buhai nel terzo giro - Sung Hyun Park in agguato : Archiviata anche la terza giornata del British Open 2019, ultimo dei cinque Major della stagione Golfistica al femminile in corso di svolgimento sul percorso del Woburn Golf Club di Milton Keynes, Inghilterra. Mancano soltanto 18 buche alla conclusione del torneo e tutto è ancora in equilibrio per il successo finale. La sudafricana Ashleigh Buhai (-12), protagonista delle prime due giornate, ha rallentato il ritmo incappando in tre bogey nelle ...

Golf - British Open femminile : Ashleigh Buhai allunga su tutte - Shibuno e Salas inseguono braccate dai nomi di spicco : Si è concluso poco fa il secondo giro dell’ultimo Major femminile dell’anno, il British Open. Continua l’inattesa corsa di Ashleigh Buhai: la sudafricana non solo mantiene la testa con un giro in 67 colpi (-5 di giornata, -12 totale) senza bogey e con cinque birdie, ma riesce a staccare le più immediate inseguitrici. La seconda, la precede di tre lunghezze la giapponese Hinako Shibuno, che ha girato in 69, e di quattro ...

Golf - British Open femminile 2019 : la sudafricana Ashleigh Buhai sorprende le favorite e chiude al comando il primo giro : Diverse sorprese nella prima giornata del British Open 2019, ultimo dei cinque Major in programma nella stagione Golfistica al femminile cominciato sul percorso del Woburn Golf Club di Milton Keynes, Inghilterra. Dopo le diciotto buche inaugurali la sudafricana Ashleigh Buhai (-7) è risultata la migliore grazie agli otto birdie realizzati a fronte di un solo bogey. La giocatrice nativa di Johannesburg ha raccolto in carriera tre successi sullo ...

Golf - British Open femminile 2019 : Georgia Hall difende il titolo dell’ultimo Major dell’anno a Milton Keynes : Nato nel 1977, e con una sola edizione saltata, quella del 1983, il British Open femminile fa parte del novero dei tornei Major dal 2001. Si torna per l’undicesima volta a Milton Keynes, e precisamente al Woburn Golf Club. L’anno scorso, a Lytham St. Annes (nel Lancashire), la vittoria è andata a Georgia Hall, prima inglese a vincere il torneo dal 2004, quando ci riuscì Karen Stupples. Soltanto due sono le giocatrici che hanno ...

Golf – Nazionale Open : grande successo per Enrico Di Nitto - battuti nel finale Amor e Weinhandl : Secondo successo sull’Alps Tour del 26enne romano (Open Colli Berici, 2015) e il terzo il carriera con il Campionato Nazionale Open (2017) Enrico Di Nitto ha vinto con 206 (65 73 68, -10) colpi il Nazionale Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato sul percorso del Golf Nazionale (par 72). In un combattuto finale ha superato l’inglese Ben Amor (208, -8) e l’austriaco Uli Weinhandl ...

Golf – Nazionale Open : Uli Weinhandl guadagna la prima posizione - terzo l’italiano Enrico Di Nitto : Bene i giocatori italiani al Nazionale Open, Di Nitto guida gli azzurri con il suo terzo posto L’austriaco Uli Weinhandl è passato a condurre con 136 (72 64, -8) colpi nel Nazionale Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, in svolgimento sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri. Il 42enne di Vienna, con tre titoli sul circuito, precede di misura il 24enne francese Teremoana ...

Golf – Nazionale Open : Di Nitto leader sul percorso di Sutri : Italian Pro Tour Banca Generali Private. Di Nitto leader nel Nazionale Open. Sul percorso del Golf Nazionale a Sutri (VT) sei giocatori italiani tra i primi dieci di cui tre dilettanti Enrico Di Nitto è al comando con 65 (-7) colpi nel Nazionale Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, in svolgimento sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri. E’ stato un ottimo inizio per i giocatori ...

Golf – Inizia il Nazionale Open di Sutri : al via 144 Golfisti di 15 nazionalità diverse : Prende il via il Nazionale Open di Sutri, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private: presenti 144 concorrenti (68 italiani), provenienti da 15 nazioni È ai nastri di partenza il Nazionale Open (25-27 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si disputa sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT). È l’ottavo appuntamento stagionale ...

Golf – Nazionale Open : grande spettacolo con l’8° evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private : Al Golf Nazionale grande spettacolo col Nazionale Open: è l’ottavo evento dell’Italian Pro Tour Generali Privae. La manifestazione prende il via domani, mercoledì 24 luglio, con la Pro Am Altro grande evento al Golf Nazionale di Sutri (VT) dove si disputa il Nazionale Open (25-27 luglio), torneo nel calendario dell’Alps Tour e dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che sarà anticipato mercoledì 24 luglio dalla Pro Am. La ...

Golf – Open Championship - Lowry trionfa : a Francesco Molinari non basta una splendida rimonta : Domina Shane Lowry, gran finale di Francesco Molinari. L’azzurro ha rimontato dal 54° all’11° posto con un 66 (-5) score più basso di giornata. Secondo Tommy Fleetwood, terzo Tony Finau e quarti Brooks Koepka e Lee Westwood L’irlandese Shane Lowry ha dominato nel 148° Open Championship, quarto e ultimo major stagionale, imponendosi con 269 (67 67 63 72, -15) colpi sul tracciato del Royal Portrush GC (par 71) nella città da cui il circolo ...

British Open 2019 : Shane Lowry è Champion Golfer of the Year! Francesco Molinari rimonta 43 posizioni ed è 11° con un grande ultimo giro. 72° Bertasio : Shane Lowry è il nuovo Champion Golfer of the Year. L’irlandese trionfa all’Open Championship 2019, con un ultimo giro in cui mai è in discussione la sua supremazia sul torneo, che chiude a -15 (+1 di giornata, 67 67 63 72 in totale). Grandissima è la gioia sua e dell’Irlanda, che non vedeva un vincitore di Major dal 2008, quando Padraig Harrington, nel suo miglior momento della carriera, ne conquistò tre in poco più di un ...