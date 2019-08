Droga per la movida | la GdF di Pescara intercetta e sequestra un chilo di marijuana

Papà prende i soldi raccolti per il figlio malato e li usa per acquistare Droga e per divertirsi con belle donne : Una vergognosa storia quella che stiamo per raccontare. Mateus Henrique Leroy Alves, uomo brasiliano di 37 anni ha speso tutti i 12 mila euro raccolti grazie a una raccolta fondi sui social per curare suo figlio, un bimbo di 19mesi molto malato. L’uomo ha speso la somma donata in droghe e altri vizi. Prima e scomparso poi dopo un mese è stato fermato dalle forze dell’ordine brasiliane a Salvador de Bahia in un hotel a 5 ...

Spende in Droga e prostitute i fondi raccolti per le cure del figlio affetto da malattia rara : arrestato 37enne : Era riuscito a raccogliere 12 mila euro di fondi per iniziare le cure del figlio di 19 mesi affetto dalla nascita da una rara malattia neuromuscolare degenerativa ma anziché usare quei soldi per comprare il farmaco necessario a far star meglio il piccolo, li ha spesi tutti in droga, alcol e prostitute e poi si è dato alla fuga. È successo in Brasile: dopo aver fatto perdere le sue tracce, Mateus Henrique Leroy Alves, 37 anni, è stato arrestato ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Jessica Droga Romy per separarla da Paul! : Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) è ormai da tempo diventata madre e sembra aver finalmente sviluppato quell’istinto materno che non era sbocciato al momento della nascita della piccola Luna. Nemmeno l’amore per la figlioletta riuscirà però a convincere la donna a smetterla con gli intrighi… Ecco infatti cosa accadrà nella quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Milano : polizia arresta due uomini per spaccio di Droga : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due uomini a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera poco dopo le 19 al parco Sempione gli agenti in bicicletta hanno notato un uomo, un cittadino del Mali di 27 anni, mentre si stava arrampicando su un albero per nascondere qualcos

Sequestrano un minore per un debito di Droga e chiedono un riscatto di 1.000 euro : I carabinieri sono dovuti intervenire per liberare la vittima, sequestrata da due italiani a Monterosi, nel viterbese

Banche centrali - la Droga del denaro facile aumenta le disuguaglianze e il rischio di bolle. “Per uscirne i governi facciano la loro parte” : Portare via gli alcolici quando la festa inizia a scaldarsi troppo. Ossia, porre un freno a mercati che corrono in maniera esagerata per prevenire pericolosi eccessi. È uno dei compiti che, in tempi normali, è tradizionalmente assegnato alle Banche centrali. Ma non viviamo in tempi normali. Così, ciò che queste stanno facendo è esattamente l’opposto: versare fiumi di alcol per mantenere viva una festa che non riesce ad animarsi. E quel che ...

Carabinieri fermano tre ragazzi perché detengono erba - chiamano il padre che arriva ubriaco e Drogato : Una storia molto triste quella accaduta a Piovene Rocchette in provincia di Vicenza. I Carabinieri hanno fermato tre ragazzi di cui uno minorenne e gli altri due appena maggiorenni perché detenevano erba e, dopo aver fumato, disturbavano la quiete pubblica. I Carabinieri sono intervenuti dopo che i residenti della zona hanno segnalato la presenza di questi ragazzi che davano moto fastidio al quartiere. Dopo averli fermati è stato chiamato ...

Piacenza - sacerdote arrestato per abusi sessuali : Drogava le vittime : Piacenza, sacerdote arrestato per abusi sessuali: drogava le vittime Don Stefano Segalini, che fino allo scorso maggio era parroco di San Giuseppe Operaio, è accusato di violenza sessuale e di procurato stato di incapacità. Avrebbe somministrato droghe o sostanze chimiche alle sue vittime Parole chiave: ...

Spacciavano ed occultavano Droga nei pressi della stazione - scoperti e denunciati dalla GdF : Pescara - I militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara due cittadini extracomunitari, un ghanese di anni 37 e un nigeriano di anni 33, regolari in Italia per motivi umanitari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia scaturisce dal sequestro di circa un etto di marijuana suddiviso ...

Blitz Tor Bella Monaca - Carabinieri arrestano 16 persone e sequestrano armi e Droga : Roma – Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato l’ennesimo Blitz e messo in atto una capillare attivita’ di controllo del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca, eseguendo mirati Blitz nelle note piazze di spaccio. Il bilancio e’ di 16 persone in manette, oltre 100 dosi di droga sequestrate, 3 panetti di cocaina, 3 pistole, 50 cartucce, e un giubbotto antiproiettile. Il Blitz ...

Alessio Bruno dopo l'arresto per Droga - parla Chiofalo : 'In carcere piange e si dispera' : La notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island, data dai giornali qualche giorno fa non è passata affatto inosservata. L'ex protagonista del docu-reality show condotto da Filippo Bisciglia venne trovato in possesso di sostanze stupefacenti e arrestato dalle Forze dell'Ordine. Successivamente è stato condannato per direttissima e attualmente dovrà scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione. A pochi giorni ...

Droga : cocaina nascosta in pozzetto per cavi elettrici - arrestato pusher a Pantelleria : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Nascondeva la Droga all'interno di un pozzetto in giardino, utilizzato comunemente per il passaggio dei cavi elettrici. Un pusher di 25 anni, è stato arrestato dai carabinieri nella sua casa di Pantelleria. I militari hanno fatto irruzione nel suo appartamento dopo ave

Carabiniere ucciso a Roma - i due studenti americani erano in vacanza : lo scippo per comprarsi la Droga : Il forte sospetto è i due studenti americani abbiano compiuto lo scippo del borsello per comprarsi la droga. I filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona di piazza Mastai e dell'hotel a Prati, ma anche l'esame e l'incrocio dei tabulati telefonici dei cellulari personali e di quello preso al

Droga : inquirenti - ‘factotum rimproverato perché aveva guadagnato solo 300 euro in un giorno’ : Paloermo, 26 lug. (AdnKronos) – Uno degli spacciatori ‘factotum’ “in un giorno aveva portato 300 euro di incasso ed è stato rimproverato molto duramente, questo ci fa capire che il giro d’affari quotidiano era molto elevato”. Così, uno degli inquirenti che hanno condotto l’inchiesta ‘H24’ che all’alba di oggi ha portato all’arresto di 16 persone a Palermo. ...