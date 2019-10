Decreto Concorso ATA | tutto rinviato a settembre 2019 | ultime novità

Fonte : circuitoscuola

(Di martedì 6 agosto 2019) In questi giorni si sarebbe dovuto approvare illegislativo per la pubblicazione del nuovoata/2020 derivante dalla revoca degli appalti di pulizia a ditte esterne e quindi a lavoratori privati, lo scorso hanno è stato deciso che dal 2020 le mansioni di pulizia delle scuole sarebbero state affidate nuovamente al personale interno della scuola, in questo caso il Personale ATA.ATA,Come detto ilsarebbe dovuto essere approvato in questi giorni ma ci sono state diverse problematiche che sono state discusse anche con i sindacati della scuola, problematiche che non hanno permesso l’approvazione delche deve mettere nero su bianco modalità, tempi e numero di assunzioni. Le trattative riprenderanno ora a, quando si cercherà di risolvere le problematiche emerse ...

orizzontescuola : Decreto scuola: concorso straordinario secondaria, requisiti aggiornati, programmi da studiare [TESTO UFFICIALE] - FErcolani76 : Siamo al 7 ottobre siamo in attesa del decreto salvaidonei , molte persone che hanno superato un concorso attendono… - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Intesa su precari: concorso straordinario e abilitazione. Assunzione concorsi 2016/18. Cosa prevede il Decreto [VIDEO]… -