Arsenal | Koscielny torna in Francia | addio ai Gunners dopo 9 anni

Premier League - due casi per Arsenal e Manchester United : Koscielny rifiuta la tournée mentre Lukaku… : Scoppia il caso Koscielny in casa Arsenal , il calciatore francese infatti si è rifiuta to di salire sull’aereo che porta i ‘Gunners’ negli Stati Uniti, dove prenderanno parte all’International Champions Cup. “Siamo molto delusi dal comportamento di Laurent – si legge in un comunicato del club – che va contro le nostre disposizioni. Speriamo che la vicenda si risolva“. Nel dettaglio il ...

Non parte per gli USA - caso Koscielny all’Arsenal : “Siamo delusi” : Scoppia un caso Koscielny all’Arsenal: il difensore non parte per la tournée americana, forse perché attratto da un ritorno in Francia.“powered by Goal”Potrebbe essere giunta ad un passo dal capolinea la lunga avventura di Laurent Koscielny all’Arsenal. Approdato nel club dei Gunners nell’estate del 2010, a 33 anni il difensore sembra aver deciso di chiudere la sua parentesi inglese per far magari ritorno in Francia.Negli ultimi giorni si è ...